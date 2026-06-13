Muere en IMSS de Gómez Palacio hombre que volcó en razer por camino de terracería en Cuencamé

Un hombre perdió la vida en la Clínica No. 51 del IMSS de Gómez Palacio, luego de permanecer varias horas hospitalizado a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en una volcadura registrada en el municipio de Cuencamé.

El fallecido fue identificado como José Martínez Aguilera, de 60 años, con domicilio conocido en la localidad de Velardeña, municipio de Cuencamé. Personal médico lo reportó con múltiples lesiones y un cuadro de politraumatismo.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del jueves 11 de junio, cuando el ahora occiso circulaba a bordo de un vehículo tipo side by side, comúnmente conocido como racer, por el camino de terracería conocido como La Sierrita.

Presuntamente, el conductor se desplazaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcando en el citado tramo de terracería.

Personas que se encontraban cerca del lugar del percance dieron aviso a las autoridades y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios al lesionado.

Debido a la gravedad de sus heridas, José Martínez fue trasladado inicialmente al Hospital Regional de Cuencamé, donde recibió atención médica de urgencia.

Sin embargo, ante la severidad de su estado de salud, los médicos determinaron su traslado a la Clínica No. 51 del IMSS en Gómez Palacio, donde continuó bajo atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, José Martínez Aguilera falleció a las 00:30 horas del viernes 12 de junio. Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento del deceso y realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación sobre el accidente.