Muere hombre al caer de una escalera mientras realizaba trabajos de albañilería en Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida durante la tarde del viernes, luego de sufrir una caída de una escalera cuando presuntamente realizaba trabajos de albañilería en su domicilio, ubicado en la colonia Felipe Ángeles, de la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:40 horas del viernes 30 de octubre, en una vivienda localizada en el andador Magnolia, donde se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia debido a que una persona se encontraba inconsciente tras sufrir una caída.

El fallecido fue identificado como José Antonio Espitia González, de 62 años de edad, quien tenía su domicilio en el mismo lugar de los hechos y cuyo cuerpo presentaba un traumatismo craneoencefálico, lesión que pudo haber sido consecuencia del accidente.

De acuerdo con la declaración de una vecina del ahora fallecido, aproximadamente a las 14:00 horas salió de su domicilio y observó a José Antonio sobre la banqueta, junto a una escalera metálica de color gris, por lo que de inmediato buscó ayuda.

La mujer acudió con otro vecino, identificado como Agustín, con quien solicitó la intervención de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Familiares del fallecido señalaron que José Antonio se encontraba solo en su vivienda y que, aparentemente, realizaba trabajos de albañilería en el segundo piso del inmueble cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido con precisión las circunstancias que provocaron la caída.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos arribaron al lugar alrededor de las 16:10 horas para realizar las diligencias correspondientes y recabar los testimonios de los vecinos y familiares, con la finalidad de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar los procedimientos legales correspondientes.