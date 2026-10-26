Muere hombre en el IMSS tras sufrir quemaduras por una explosión en Durango

Un hombre perdió la vida durante la noche del domingo 25 de octubre, mientras recibía atención médica en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, a consecuencia de las quemaduras que sufrió durante una explosión.

El fallecido fue identificado como José Refugio Graciano Reyes, de 38 años de edad, quien permanecía hospitalizado desde el pasado 19 de octubre, fecha en que ingresó al nosocomio con lesiones provocadas por quemaduras.

De acuerdo con la información recabada, el hombre resultó lesionado durante una explosión, aunque hasta el momento no se han precisado las circunstancias en que ocurrió el incidente, ni el lugar donde se registraron los hechos.

Fue alrededor de las 21:00 horas del domingo cuando personal del hospital notificó a las autoridades correspondientes sobre el fallecimiento de José Refugio, quien no logró recuperarse de las lesiones que presentaba.

Tras el reporte, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Durango para que, a través del Agente del Ministerio Público, se realizaran las diligencias correspondientes y se establecieran las circunstancias en las que ocurrió la explosión que finalmente le costó la vida.