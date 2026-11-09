Muere hombre en Poanas; antes, tuvo un accidente e investigan relación con su deceso

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio, en la localidad de Villa Unión, municipio de Poanas, luego de que días atrás sufriera un accidente automovilístico y posteriormente comenzara a presentar molestias en el pecho, por lo que las autoridades investigan si su fallecimiento pudiera estar relacionado con las lesiones ocasionadas durante aquel percance.

El fallecido fue identificado como Raúl Medina Rueda, de 67 años de edad, quien fue encontrado sin signos vitales en una de las habitaciones de su vivienda, situación que provocó la movilización de elementos de la Policía Investigadora de Delitos durante la noche.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, aproximadamente a las 21:00 horas se recibió el aviso sobre una persona aparentemente fallecida en un domicilio de Villa Unión, por lo que agentes investigadores se trasladaron al lugar y, tras ingresar al inmueble, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Durante las primeras diligencias, los agentes se entrevistaron con Diego, de 36 años de edad, hijo del fallecido, quien manifestó que su padre padecía hipertensión arterial y que aproximadamente 15 días antes había sufrido un accidente de tránsito cuando conducía su vehículo.

Según explicó el familiar, en aquella ocasión su padre participó en un choque por alcance contra una traila, por lo que fue atendido por paramédicos que acudieron al lugar del percance. Sin embargo, aseguró que durante la valoración inicial le indicaron que aparentemente solo había sufrido golpes, por lo que no se advirtieron mayores complicaciones en ese momento.

No obstante, con el paso de los días, Raúl comenzó a manifestar dolor en el pecho, situación que generó preocupación entre sus familiares. Su hijo señaló ante los investigadores que considera posible que el fallecimiento esté relacionado con aquel accidente automovilístico, aunque hasta el momento no existe una confirmación médica que permita establecer dicha relación.

Debido a que las causas de la muerte no pudieron determinarse en el lugar, personal de Servicios Periciales acudió al domicilio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Los resultados permitirán establecer si el deceso estuvo relacionado con el accidente vial, con algún padecimiento de salud o con otra circunstancia.