Muere hombre por congestión alcoholica en hospital de Vicente Guerrero; tenían planeado anexarlo

Un hombre perdió la vida este viernes en el Hospital Rural del Bienestar número 82 del IMSS, ubicado en el municipio de Vicente Guerrero, presuntamente a consecuencia de una congestión alcohólica.

El fallecido fue identificado como Julio Adrián Herrera Salas, de 39 años de edad, cuyo deceso fue reportado a las autoridades alrededor de las 00:30 horas, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, personal del anexo denominado "Fundación El Vergel", ubicado en la localidad de Gualterio, Zacatecas, había acudido la tarde del jueves a la comunidad de Agua Zarca, en Sombrerete, por petición de familiares que buscaban información sobre un posible internamiento.

José Soto Mesa, director del centro de rehabilitación, manifestó que al arribar encontraron a Julio Adrián en estado de ebriedad y con dificultades para hablar, por lo que inicialmente se tenía previsto trasladarlo al anexo.

Sin embargo, debido a las condiciones de salud que presentaba, aproximadamente a las 00:00 horas fue llevado al Hospital Rural número 82 de Vicente Guerrero para recibir atención médica especializada.

Por su parte, Beatriz Adriana, hermana del hoy occiso, informó a las autoridades que Julio Adrián padecía alcoholismo y que durante el último mes había consumido bebidas embriagantes de manera continua.

La mujer añadió que en diversas ocasiones su hermano había sufrido convulsiones, situación por la que previamente había sido ingresado a una clínica de la localidad de Agua Zarca.

Del deceso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense para el levantamiento y traslado del cuerpo, así como la práctica de la necropsia de ley que permita establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.