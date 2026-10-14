Muere hombre que fue hallado lesionado en carretera Durango-Mazatlán; estaba desaparecido

Un hombre perdió la vida durante los primeros minutos de este miércoles 14 de octubre, mientras recibía atención médica en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, luego de haber sido localizado gravemente lesionado sobre la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del Monumento al Soldado, aparentemente tras ser víctima de un atropellamiento.

El fallecido fue identificado como Eduardo García Nevárez, de 62 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas, de la capital duranguense, y quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares, luego de que saliera de su vivienda durante la madrugada del pasado domingo 11 de octubre y no regresara.

De acuerdo con la información recabada, fue aproximadamente a las 17:30 horas del lunes 12 de octubre cuando personal de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, localizó al hombre sobre la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del Monumento al Soldado, donde presentaba múltiples lesiones, aparentemente compatibles con las ocasionadas por un atropellamiento, por lo que fue auxiliado y trasladado al hospital del IMSS.

Al momento de su ingreso, el lesionado permanecía en calidad de desconocido y presentaba traumatismo craneoencefálico severo, múltiples contusiones y hemorragia subaracnoidea, lesiones que ponían en riesgo su vida, motivo por el cual quedó internado bajo atención médica especializada, mientras las autoridades intentaban establecer su identidad y las circunstancias en las que había resultado herido.

Fue durante la mañana del martes 13 de octubre cuando Jesús, de 66 años de edad, hermano del lesionado, recibió una llamada de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas, debido a que previamente se había presentado una denuncia por la desaparición de Eduardo, quien padecía esquizofrenia y, de acuerdo con su familiar, llevaba varios días sin tomar su medicamento.

Tras acudir ante las autoridades y revisar algunas fotografías, Jesús logró identificar a su hermano, por lo que inmediatamente se trasladó al hospital del IMSS, donde confirmó que se encontraba internado en estado grave; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Eduardo perdió la vida aproximadamente a las 00:10 horas de este miércoles 14 de octubre, a consecuencia de las lesiones que presentaba.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del fallecimiento e inició las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, ya que hasta el momento se desconoce si el hombre fue atropellado por algún vehículo, así como las características de la unidad presuntamente involucrada y la identidad de su conductor, por lo que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del accidente.