Muere hombre tras caer de la azotea de su domicilio en la colonia División del Norte

Un hombre perdió la vida la tarde de este martes 18 de agosto, luego de caer desde la azotea de su domicilio ubicado en la colonia División del Norte, de la ciudad de Durango.El fallecido fue identificado como Plácido Gurrola, de 48 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Revolución Mexicana del citado asentamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando el hombre se encontraba en la parte superior de su vivienda.

Por causas que hasta el momento no han sido precisadas, Plácido cayó desde la azotea hasta el suelo, sufriendo lesiones de consideración.

Tras el accidente se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho y realizó las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley.