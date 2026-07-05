Muere hombre tras ser atropellado por camión de ruta en Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida en un hospital de Gómez Palacio horas después de haber sido atropellado por un camión del transporte público en calles de la Zona Centro de esa ciudad. El conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

La víctima fue identificada como Juan Antonio Ochoa Aguilar , quien resultó gravemente lesionado tras el accidente registrado alrededor de las 11:00 horas del sábado 4 de julio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance ocurrió en el cruce de las calles Urrea y Victoria, donde, por causas que ya son investigadas por las autoridades, el peatón fue embestido por un camión de ruta urbana.

La unidad involucrada es un autobús de la marca Mercedes-Benz, modelo 2007, de color blanco con azul, el cual era conducido por Jorge Luis, de 27 años de edad, vecino de la colonia Santa Rosa, en Gómez Palacio.

Luego del impacto, el lesionado fue auxiliado por cuerpos de emergencia y trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas

Elementos de Vialidad de Gómez Palacio aseguraron tanto al operador del camión como la unidad involucrada, quedando ambos a disposición del agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

La Vicefiscalía Región Laguna tomó conocimiento del deceso e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento y determinar la situación legal del conductor.