Muere hombre tras volcar su camioneta en Pánuco de Coronado; habría consumido bebidas alcohólicas

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, luego de sufrir un accidente vial de tipo volcadura cuando viajaba a bordo de una camioneta, en calles de la localidad Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Pánuco de Coronado, Durango.

El hecho fue reportado alrededor de las 02:00 horas, sobre la calzada Pino Suárez, en la Zona Centro de dicha comunidad, donde fue localizada una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tahoe, de color blanco, modelo 1998, volcada sobre la banqueta, aproximadamente a dos metros de la cinta asfáltica.

A un costado de la unidad se encontraba el cuerpo de un hombre que aparentemente salió proyectado durante el accidente, quien ya no contaba con signos vitales . La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

El fallecido fue identificado como Juan José Francisco Rosa Garanda, de 42 años de edad , con domicilio en la localidad Arturo Bernal, del mismo municipio, quien fue reconocido por su hijo, de 24 años, quien manifestó a los agentes investigadores que su padre había salido desde aproximadamente las 23:00 horas del domingo y que previamente había estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Durante la inspección de la camioneta, las autoridades localizaron diversos envases de bebidas embriagantes en su interior, además de percibir un fuerte olor a alcohol. Asimismo, personas que se encontraban en el lugar señalaron que el ahora fallecido había comenzado a consumir bebidas alcohólicas desde la mañana del domingo, aunque se desconoce la hora exacta en que ocurrió el accidente y las circunstancias que provocaron la volcadura.

Finalmente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango, bajo la conducción del Agente del Ministerio Público, realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la ciudad de Durango para la práctica de la necropsia de ley. Las diligencias concluyeron alrededor de las 03:10 horas, mientras se busca establecer la mecánica del accidente y determinar si el consumo de alcohol fue un factor relacionado con el percance.