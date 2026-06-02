Muere interno del Cereso 1 de Durango mientras recibía atención médica en el Hospital 450

Un hombre que se encontraba privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango perdió la vida la noche de este lunes mientras permanecía internado en el Hospital General 450, donde recibía atención médica desde finales de abril.

El fallecido fue identificado con las iniciales J.G.O.C., de 31 años de edad, quien se encontraba recluido por delitos contra la salud desde el pasado 14 de marzo y permanecía en espera de sentencia dentro del Centro de Observación y Clasificación del sistema penitenciario estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, el interno ingresó al nosocomio el 23 de abril luego de presentar dificultades para respirar mientras se encontraba al interior del centro penitenciario, por lo que fue trasladado de inmediato en una ambulancia para su valoración médica.

Tras ser examinado por personal de salud, se le diagnosticó neumonía, VIH positivo y tuberculosis. Las autoridades señalaron que al momento de su ingreso al hospital no presentaba lesiones físicas visibles.

Durante su estancia en el Hospital 450 permaneció bajo custodia de elementos de la Policía Penitenciaria, quienes resguardaban al interno mientras recibía tratamiento especializado.

Sin embargo, alrededor de las 22:30 horas del lunes 1 de junio, el personal médico confirmó que el paciente ya no contaba con signos vitales, situación que fue reportada a las autoridades ministeriales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al hospital para tomar conocimiento del deceso y recabar la información correspondiente sobre las circunstancias del fallecimiento.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y su posterior entrega a los familiares.