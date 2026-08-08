Muere Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a los 68 años

El mundo del futbol se encuentra de luto luego de darse a conocer el fallecimiento de Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, quien murió a los 68 años de edad en Rosario, Argentina.

La noticia comenzó a circular durante las primeras horas de este sábado 8 de agosto y rápidamente generó reacciones entre aficionados y personajes relacionados con el futbol internacional. El periodista especializado Fabrizio Romano fue una de las figuras que difundió el fallecimiento y envió sus condolencias a Lionel y al resto de la familia Messi.

De acuerdo con reportes publicados en Argentina y España, Jorge Messi se encontraba hospitalizado en Rosario después de atravesar problemas de salud durante las últimas semanas. Su condición había generado preocupación desde meses atrás, aunque la familia había mantenido discreción respecto a su evolución.

¿De qué murió el padre de Lionel Messi?

Jorge Messi atravesaba desde hace tiempo una delicada situación de salud. Durante junio, el entorno del futbolista argentino había tenido que pronunciarse públicamente después de que comenzaran a circular diferentes versiones respecto al estado de su padre.

Medios internacionales reportan que su fallecimiento ocurrió después de una enfermedad prolongada mientras recibía atención médica en un sanatorio de Rosario. La noticia representa uno de los momentos personales más difíciles para Lionel Messi, quien siempre mantuvo una relación muy cercana con su padre.

Jorge no solamente fue una figura fundamental dentro de la familia, sino que durante décadas tuvo participación directa en la carrera profesional del campeón del mundo.

Jorge Messi fue pieza clave en la carrera de Lionel

Mucho antes de que Lionel Messi se convirtiera en una de las máximas figuras en la historia del futbol, Jorge tuvo un papel determinante para impulsar la carrera de su hijo.

Cuando Lionel todavía era un niño y surgió la posibilidad de continuar su formación futbolística en España, su padre lo acompañó en el proceso que finalmente lo llevó al FC Barcelona. A partir de entonces permaneció involucrado en diferentes aspectos de su trayectoria.

Con el crecimiento deportivo de Messi, Jorge se convirtió además en su representante y participó en negociaciones relacionadas con contratos, renovaciones y decisiones importantes de su carrera.

Su presencia fue especialmente visible durante diferentes etapas de Lionel en Barcelona y posteriormente en las negociaciones que rodearon su salida del conjunto catalán, su llegada al Paris Saint-Germain y otros movimientos profesionales.

El futbol internacional muestra su apoyo a Messi

La muerte de Jorge Messi provocó rápidamente numerosos mensajes de condolencias para el futbolista argentino y su familia.

La noticia adquiere una dimensión especial debido a la estrecha relación que Lionel mantuvo con su padre durante prácticamente toda su carrera. Más allá de su labor como representante, Jorge fue una de las personas que acompañaron al delantero desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en campeón del mundo y una de las mayores estrellas que ha tenido el deporte.

Por el momento, la familia Messi ha mantenido discreción en torno al fallecimiento y los actos posteriores.

Jorge Messi falleció a los 68 años, dejando atrás una historia profundamente ligada a la carrera de su hijo y al recorrido que llevó a Lionel Messi desde Rosario hasta la cima del futbol mundial.