Muere joven al interior de los separos de la Policía Municipal en Canatlán

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 19 años de edad, quien fue localizado sin vida al interior de una de las celdas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Canatlán, donde había sido ingresado horas antes por una falta administrativa.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 13:00 horas del martes 28 de julio las autoridades ministeriales fueron notificadas sobre el fallecimiento de una persona en los separos de la corporación, por lo que agentes de la Policía Investigadora del Delito y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Ministerio Público, se trasladaron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes.

En el lugar fue localizado el cuerpo de quien fue identificado con las iniciales A.U.A.C., de 19 años. La escena quedó bajo resguardo mientras se efectuaba el procesamiento pericial y el inicio de la carpeta de investigación para determinar con precisión las circunstancias del deceso.

Según la información recabada, el joven había sido asegurado previamente por elementos de la Policía Municipal tras un reporte de alteración del orden público y daños a una propiedad en la colonia Ejidal de Canatlán. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Integral para su certificación médica y después ingresado al área de detención temporal de la comandancia.

El personal de la corporación informó que familiares del joven acudieron a las instalaciones con la intención de realizar los trámites para ingresarlo a un centro de rehabilitación.

Más tarde, durante una revisión en el área de celdas, los oficiales detectaron que el detenido no respondía, ya que estaba inconsciente por autolesión, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras brindarle atención, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y demás estudios periciales que permitan establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

LÍNEA DE AYUDA

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, es importante buscar apoyo de inmediato. En México puedes comunicarte al 911 en caso de emergencia o a la Línea de la Vida, al 800 911 2000, donde especialistas brindan atención gratuita y confidencial las 24 horas del día. Hablar con familiares, amistades o profesionales de la salud también puede ser un paso importante para recibir ayuda.