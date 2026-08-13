Muere joven ciclista tras ser arrollado por autobús en el bulevar Domingo Arrieta

Un joven de 19 años de edad perdió la vida luego de ser arrollado por un autobús del servicio de transporte público, cuando circulaba a bordo de una bicicleta por el bulevar Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como Ángel Gabriel Miranda Acevedo, de 19 años, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Domingo Arrieta. El deceso fue confirmado durante el mediodía de este jueves en el Hospital General 450, donde había ingresado tras el accidente.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 08:00 horas, cuando el joven circulaba en una bicicleta negra, rodada 20, por el extremo derecho del bulevar Domingo Arrieta, en dirección de sur a norte.

Al llegar frente a la pastelería Cross, el ciclista fue impactado en el manubrio izquierdo por la parte derecha de un autobús de pasajeros del servicio local, de los denominados mixtos, que era conducido por Erasmo, de 44 años de edad.

Tras el accidente, el joven fue trasladado para recibir atención médica; sin embargo, horas después se reportó su fallecimiento. El conductor del autobús fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, donde se determinará la responsabilidad que le resulte.Personal de la Unidad Especializada en Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, así como de Homicidios y del Servicio Médico Forense, acudió al Hospital General 450.

El cuerpo fue trasladado al Semefo para la práctica de la necropsia de ley, quedando pendiente establecer oficialmente la causa de muerte.