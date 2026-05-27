Muere joven en León Guzmán tras complicaciones de salud luego de haber atentado contra su vida

Un joven perdió la vida la mañana de este martes en la localidad de León Guzmán, perteneciente al municipio de Lerdo, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un hecho ocurrido meses atrás.

El fallecido fue identificado con las iniciales A.R.D.R., de 27 años de edad, con domicilio en la calle José Calderón de dicha comunidad, lugar donde fue localizado sin signos vitales por uno de sus familiares durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el reporte emitido por el sistema de emergencias C4, fue cerca de las 06:00 horas cuando la madre del joven acudió a verlo a su habitación y descubrió que ya no respondía, por lo que solicitó apoyo de las corporaciones y cuerpos de auxilio.

Elementos de seguridad y autoridades ministeriales acudieron al domicilio, donde confirmaron el fallecimiento y comenzaron las diligencias correspondientes.

Según la información integrada en la investigación, el joven había sido trasladado meses atrás a recibir atención médica luego de que atentó contra su propia vida en febrero del presente año, situación que derivó en diversas complicaciones respiratorias que afectaron de manera considerable su estado de salud.

Desde entonces permaneció bajo atención médica y seguimiento, aunque con el paso de los meses su condición se agravó hasta registrarse el deceso durante la mañana de este martes.

Personal de la Vicefiscalía tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y la integración del expediente correspondiente.

Si usted o alguna persona cercana atraviesa por una situación emocional complicada o requiere apoyo psicológico, puede solicitar ayuda inmediata a través del número de emergencias 911 o a la línea de atención y contención emocional 075, disponibles las 24 horas.