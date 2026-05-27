Muere joven que fue atropellado el lunes por una camioneta en Gómez Palacio

Un joven perdió la vida la mañana de este martes en el Hospital General de Zona número 46 del IMSS, en Gómez Palacio, luego de permanecer internado tras haber sido atropellado por una camioneta el pasado lunes.

La persona fallecida fue identificada como Luis Javier Hernández Reza, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Ricardo Flores Magón de la misma ciudad y presentaba traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples lesiones en el cuerpo.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas del lunes 25 de mayo sobre la calzada J. Agustín Castro, a la altura de la colonia Revolución.

Las investigaciones señalan que el joven descendía de un camión del transporte público de la ruta conocida como “Los Rojos”, cuando fue impactado por una camioneta que circulaba sobre la misma vialidad.

La unidad involucrada es una camioneta tipo SUV, de la marca Ford, línea Explorer, color azul, modelo 1999, con placas del estado de Durango, la cual era conducida por Gerardo, de 63 años de edad.

Según la narrativa de los hechos, el conductor presuntamente no tomó las precauciones necesarias al circular por la zona y terminó embistiendo al peatón, quien salió proyectado varios metros debido al fuerte impacto.

Paramédicos y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para brindarle atención al lesionado, quien fue trasladado de emergencia al Hospital del IMSS número 46, donde permaneció internado bajo observación médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, Luis Javier Hernández Reza falleció alrededor de las 06:00 horas de este martes a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el atropellamiento.

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del deceso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras el conductor y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.