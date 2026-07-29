Muere Kavinsky, figura clave del synthwave y autor de 'Nightcall'

El DJ y productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, murió a los 50 años tras ser encontrado sin vida en su domicilio de París la noche del 28 de julio . La Fiscalía de la capital francesa abrió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, mientras que medios franceses reportaron que entre las hipótesis analizadas se encuentra un posible accidente cerebrovascular.

Reconocido por su estética inspirada en la cultura pop de los años 80 y por su aporte al resurgimiento del synthwave, Kavinsky se convirtió en una de las figuras más influyentes de la electrónica francesa contemporánea. Su nombre alcanzó proyección internacional gracias a “Nightcall”, tema que trascendió el ámbito de los clubes para convertirse en un referente de toda una generación de aficionados a la música electrónica.

DE PARÍS PARA EL MUNDO

Nacido en 1975 en Sena-Saint-Denis, en las afueras de París, Vincent Belorgey inició su trayectoria artística como actor antes de incursionar en la música. A mediados de la década de 2000 dio vida a Kavinsky, un personaje ficticio inspirado en las películas de ciencia ficción y acción de los años 80: un conductor que regresaba de entre los muertos tras sufrir un accidente automovilístico en 1986.

Su carrera tomó impulso con una serie de EP que llamaron la atención de la escena electrónica francesa, aunque el reconocimiento global llegó en 2011 cuando “Nightcall” formó parte de la banda sonora de “Drive”, película protagonizada por Ryan Gosling. La canción se convirtió en un fenómeno internacional y es considerada una de las piezas más emblemáticas del synthwave.

A lo largo de su carrera publicó trabajos como los EP “Teddy Boy”, “1986” y “Nightcall”, además de los álbumes “OutRun” (2013) y “Reborn” (2022), producciones en las que desarrolló un sonido caracterizado por sintetizadores nostálgicos, atmósferas cinematográficas y referencias constantes a la cultura de los años ochenta.

LEGADO ELECTRÓNICO

Kavinsky formó parte de una generación de músicos que ayudó a consolidar el prestigio internacional de la electrónica francesa. Durante su trayectoria colaboró y compartió escenario con artistas vinculados al movimiento conocido como French Touch, entre ellos Daft Punk, Justice y SebastiAn.

Uno de los momentos más destacados de sus últimos años ocurrió durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “Nightcall” junto a Phoenix y Angèle ante millones de espectadores alrededor del mundo, una actuación que volvió a colocar su música en el centro de la conversación cultural.

Con su fallecimiento, la escena electrónica pierde a uno de los artistas que mejor supo combinar la nostalgia de los sintetizadores ochenteros con la sensibilidad contemporánea.