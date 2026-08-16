Muere la actriz Hayden Panettiere, actriz de 'Heroes' a los 36 años

Hayden Panettiere, actriz estadounidense que alcanzó gran popularidad durante los primeros años de la década de los 2000 y que posteriormente se consolidó con papeles en televisión como "Heroes" y "Nashville", murió este domingo a los 36 años.

La noticia fue confirmada por su representante, quien destacó el impacto que la intérprete tuvo en la vida de quienes la conocieron y de millones de seguidores. Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias de su fallecimiento.

Panettiere comenzó su carrera desde muy pequeña, pues antes de convertirse en una estrella juvenil, apareció en producciones de televisión como "One Life to Live" y "Guiding Light". Su trabajo desde la infancia le permitió construir una trayectoria frente a las cámaras y posteriormente, dar el salto al cine y a producciones de mayor alcance.

ESTRELLA EN LOS 2000

Durante los primeros años de los 2000, la actriz comenzó a ser reconocida por el público gracias a películas como "Remember the Titans", "Joe Somebody", "Raising Helen", "Ice Princess" y "Racing Stripes". También prestó su voz a Dot en la cinta animada "A Bug's Life", uno de sus primeros trabajos destacados en el cine.

Sin embargo, uno de los personajes que marcó su carrera llegó en 2006, cuando interpretó a Claire Bennet en la serie "Heroes". La producción de NBC se convirtió en un fenómeno televisivo y Panettiere alcanzó fama internacional como la joven porrista con la capacidad de regenerarse, un personaje asociado a la recordada frase de la serie "salvar a la animadora, salvar al mundo".

En esos mismos años, Panettiere también apareció en películas dirigidas principalmente al público juvenil. Entre ellas destacó "Bring It On: All or Nothing", además de "I Love You, Beth Cooper". Su imagen de estrella juvenil la convirtió en uno de los rostros reconocibles de Hollywood durante aquella época.

La actriz también formó parte de la franquicia de terror "Scream". Interpretó a Kirby Reed en "Scream 4" y retomó el personaje años después en "Scream VI", estrenada en 2023. Este regreso permitió que una de sus figuras más recordadas volviera a encontrarse con una nueva generación de espectadores.

Otro de los papeles fundamentales de su trayectoria fue el de Juliette Barnes en "Nashville", serie dramática y musical en la que compartió protagonismo con Connie Britton. La interpretación le valió dos nominaciones al Globo de Oro y demostró que su carrera había evolucionado de los personajes juveniles hacia papeles dramáticos de mayor complejidad.

Este año, la actriz había vuelto a hablar públicamente sobre distintos episodios de su vida en sus memorias, "This Is Me: A Reckoning". El libro abordó experiencias personales y los desafíos que enfrentó durante años lejos de los reflectores.

Con su muerte, Hollywood pierde a una intérprete que comenzó su carrera durante la infancia y que consiguió mantenerse vigente durante varias décadas.