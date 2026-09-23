Muere militar tras accidentarse en motociclenta en la 'Súper' Durango-Mazatlán

Un hombre identificado como José Adrián Cepeda, de 35 años de edad, perdió la vida luego de sufrir un accidente cuando viajaba en motocicleta por la supercarretera Durango-Mazatlán, donde resultó con lesiones de gravedad.

El percance ocurrió aproximadamente a la altura del kilómetro 45 de dicha vía de comunicación, desde donde paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) realizaron el traslado de emergencia del motociclista hacia la ciudad de Durango.

José Adrián ingresó aproximadamente a las 08:00 horas del martes 22 de septiembre al Hospital General 450, inicialmente en calidad de persona desconocida, debido al estado crítico en el que se encontraba y que impedía obtener directamente sus datos generales.

Entre sus pertenencias fue localizada una credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el nombre de José Adrián Cepeda, de 35 años , documento mediante el cual se estableció inicialmente su identidad y que indicaba que pertenecía al Ejército Mexicano.

De acuerdo con el reporte médico, el motociclista presentaba un traumatismo craneoencefálico severo a consecuencia del accidente , por lo que recibió atención de emergencia desde el momento de su llegada al nosocomio.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones provocó que entrara en paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras realizadas por el personal médico, aproximadamente a las 09:30 horas se confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso se notificó a la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente en la supercarretera Durango-Mazatlán.