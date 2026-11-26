Un motociclista perdió la vida durante la noche de este miércoles en el municipio de Lerdo, luego de impactarse presuntamente contra una camioneta de plataforma que se encontraba estacionada en la vía pública.

El fallecido fue identificado como Luis Alberto Bocanegra Astorga, de 46 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia La Rueda, de dicha ciudad.

El accidente se registró sobre la calzada Guadalupe Victoria, cerca del cruce con la calle Lucio Blanco, en la colonia Ampliación Las Flores.

De acuerdo con la información obtenida, Luis Alberto circulaba de poniente a oriente a bordo de una motoneta de la marca Italika de 150 centímetros cúbicos, de color negro.

Al pasar frente a una vivienda de dicha calzada, presuntamente se impactó contra una camioneta de plataforma de la marca Ford, de colores negro y blanco, que se encontraba estacionada.

Tras el impacto, el motociclista quedó sobre la superficie de rodamiento, donde perdió la vida, por lo que personal de Vialidad solicitó la intervención de las autoridades ministeriales.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos arribaron a la escena y localizaron el cuerpo sin vida del motociclista, quien presentaba múltiples traumatismos, así como las dos unidades involucradas en el percance.