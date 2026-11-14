Muere motociclista al chocar contra tractocamión en Gómez Palacio; conductor abandonó el lugar

Un motociclista perdió la vida la tarde de este viernes 13 de noviembre, luego de verse involucrado en un accidente vial con un tractocamión, cuyo conductor se retiró del lugar de los hechos, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

La víctima fue identificada como José Manuel Galindo Tavares, de 26 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Begonias, de la colonia Jardines de Lerdo, y falleció a consecuencia de las múltiples lesiones que sufrió durante el impacto.

El accidente se registró aproximadamente a las 15:00 horas, sobre el bulevar Jabonoso, en las inmediaciones de la colonia Miguel de la Madrid, a la altura de la central termoeléctrica, por donde el joven circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea 200Z, modelo 2026.

De acuerdo con la información recabada, José Manuel se desplazaba en dirección de Lagartijas hacia Gómez Palacio, cuando, al intentar realizar una maniobra entre carriles, se impactó contra uno de los costados de un tractocamión de color blanco.

Tras la colisión, el motociclista quedó tendido sobre la superficie de rodamiento sin signos vitales, en tanto que el conductor de la unidad de carga abandonó el lugar con rumbo desconocido, sin que se precisaran mayores características del vehículo involucrado.

Alrededor de las 15:30 horas arribaron elementos de la Policía Investigadora de Delitos para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar las diligencias correspondientes, mientras que agentes de Tránsito y Vialidad aseguraron la motocicleta y la pusieron a disposición de la autoridad competente.