Muere motociclista de 22 años tras impacto con camioneta, en Nazas, Durango

Un joven motociclista perdió la vida la tarde del viernes 6 de noviembre, luego de verse involucrado en un accidente vial con una camioneta sobre la carretera que comunica Pedriceña con el municipio de Nazas, Durango, donde el conductor de la segunda unidad terminó impactándose contra el muro de una vivienda.

La víctima fue identificada como Jonathan Martínez Gallardo, de 22 años de edad, originario de Nazas y con domicilio en la colonia 20 de Noviembre, quien quedó sin vida a un costado de la cinta asfáltica, cerca de la motocicleta que conducía al momento del percance.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, aproximadamente a las 19:30 horas, personal de Seguridad Pública Municipal de Nazas notificó sobre un accidente registrado a la altura del kilómetro 36 de la carretera Pedriceña-Nazas, cerca de la localidad Paso Nacional, donde aparentemente se encontraba una persona sin signos vitales.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo del motociclista a un costado de la carretera, mientras que a unos metros se encontraba una motocicleta de la marca Dinamo, tipo Cross, de color rojo y sin placas de circulación. La identidad del fallecido fue confirmada mediante la información proporcionada por su padre.

Metros más adelante, las autoridades encontraron una camioneta de la marca Chevrolet, línea S-10, de color negro, con placas de identificación de ONAPAFA, la cual había terminado su trayectoria contra el muro de una vivienda. La unidad era conducida por Zeferino, de 82 años de edad, con domicilio en la localidad Paso Nacional, quien fue señalado como presunto involucrado en el accidente.

En su declaración inicial, el conductor de la camioneta manifestó que circulaba de oriente a poniente cuando repentinamente otro vehículo, del cual no pudo proporcionar características, se atravesó en su camino. Según su versión, al intentar esquivarlo perdió el control de la unidad y posteriormente el conocimiento, por lo que dijo desconocer cómo ocurrió el impacto. Esta versión deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

Del fallecimiento tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien solicitó la intervención del personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y determinar la mecánica del accidente. Asimismo, se llevarían a cabo los procedimientos legales para establecer las responsabilidades por la muerte del joven motociclista.