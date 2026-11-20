Después de permanecer más de 10 horas bajo atención médica, un motociclista perdió la vida durante la noche de este jueves, tras verse involucrado en un accidente vial con una ambulancia del sector Salud, en la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como Gabriel Rodríguez Betancourt, de 42 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, de la capital duranguense.

De acuerdo con la información recabada, aproximadamente a las 12:00 horas del 19 de noviembre, Gabriel circulaba por la avenida Fidel Velázquez, a bordo de una motocicleta de la marca Italika, de color negro, con dirección del fraccionamiento San Antonio hacia Puertas del Sol.

A la altura del Hospital Psiquiátrico circulaba a la par del motociclista una ambulancia de cuidados intensivos del sector Salud, conducida por Daniel Alejandro, quien transitaba por el carril central izquierdo de dicha vialidad.

Según la información obtenida por las autoridades investigadoras, el conductor de la ambulancia realizó un viraje hacia su derecha para ingresar al estacionamiento del hospital, maniobra durante la cual se registró el impacto contra el motociclista.

Gabriel ingresó aproximadamente a las 13:00 horas al hospital de la Cruz Roja, donde los médicos le diagnosticaron fractura de pelvis izquierda y fracturas en tres costillas; sin embargo, al filo de las 23:30 horas dejó de presentar signos vitales.

Al nosocomio acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos y personal del Servicio Médico Forense, en tanto que el agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo para la práctica de la necropsia, además de iniciar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance y deslindar responsabilidades.