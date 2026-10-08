Muere motociclista en el HG450 tras casi un mes de agonía por derrape en motocicleta

Benito Espino Moreno, de 45 años de edad, falleció en las instalaciones del Hospital General 450 de la capital del estado a consecuencia de las lesiones sufridas en un accidente en motocicleta ocurrido en Mapimí.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el pasado viernes 11 de septiembre, alrededor de las 23:20 horas, cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta marca Italika de color negro por un camino de terracería que conduce al poblado Cañitas, del citado municipio. En el trayecto, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que derrapara y cayera al suelo.

Tras el percance, técnicos en urgencias médicas acudieron a brindar los primeros auxilios y lo trasladaron inicialmente a un nosocomio en el municipio de Gómez Palacio; posteriormente, ante la gravedad de su condición, fue canalizado al Hospital General 450 en la ciudad de Durango, donde se reportó su deceso pese a la atención médica recibida.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley y la determinación oficial de la causa de muerte.