Muere motociclista tras accidente en bulevar Durango; responsable huye

Un motociclista perdió la vida la tarde de este domingo 20 de septiembre, luego de sufrir un accidente sobre el bulevar Durango, en la ciudad capital.

El hecho vial se registró a la altura de la calle Bravo, donde testigos solicitaron auxilio por medio del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Durango, a bordo de la unidad 005. Sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Estatal y de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes limitaron la circulación mientras se desarrollaban las diligencias.

Posteriormente, se solicitó la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado de Durango. Peritos, agentes investigadores y el Ministerio Público comenzaron el trabajo de campo para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Por orden de la representación social, el cuerpo sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley y se buscaría establecer formalmente su identidad.

Hasta el momento no se han dado a conocer los datos del motociclista ni las circunstancias precisas en las que ocurrió el hecho vial. Tampoco se ha informado si estuvo involucrado algún otro vehículo.

Elementos de vialidad recabaron indicios y datos en el lugar, los cuales serán entregados a la Fiscalía para integrarlos a la investigación correspondiente.