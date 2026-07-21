Muere motociclista tras agonía de 11 días, en Gómez Palacio; víctima tenía 24 años

Un joven motociclista que permanecía hospitalizado desde el pasado 9 de julio, falleció la mañana de este lunes a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras verse involucrado en un accidente vial en el municipio de Gómez Palacio.

La víctima fue identificada como Joshua Refugio Agüero Agüero, de 24 años de edad, con domicilio en el circuito Toledo, de la colonia Santa Sofía. Su fallecimiento fue reportado alrededor de las 10:30 horas en la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanecía internado desde el día del percance.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el joven presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, lesiones que finalmente le provocaron la muerte pese a la atención médica recibida.

Las investigaciones señalan que el accidente ocurrió aproximadamente a las 07:30 horas del jueves 9 de julio, cuando Joshua circulaba a bordo de una motocicleta por la calle Enrique Unzueta, en la colonia Carlos Herrera, de Gómez Palacio.

En ese momento, presuntamente un camión de la ruta Termo, identificado con el número económico 52 y colores blanco con azul, le cerró el paso. En un intento por evitar la colisión con la unidad del transporte público, el motociclista realizó una maniobra evasiva, pero terminó impactándose contra un vehículo que se encontraba estacionado.

Tras el choque, paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al nosocomio antes mencionado, donde permaneció bajo atención médica durante 11 días; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, perdió la vida este lunes.

Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento del deceso e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades derivadas del accidente ocurrido en Gómez Palacio.