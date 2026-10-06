Muere motociclista tras caer a barranco cuando circulaba por la libre Durango-Mazatlán

Un varón de 35 años de edad murió luego de sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta por un tramo carretero cercano a El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas de este lunes sobre la carretera libre a Mazatlán, en una terracería hacia el poblado Borbollones de San Dimas. Familiares comenzaron a buscar al hombre después de que no regresó a su domicilio como acostumbraba y posteriormente lo localizaron en un barranco, a la altura del kilómetro 154+500, entre La Ermita y El Salto.

Según las versiones en el lugar, el motociclista habría perdido el control de su unidad, lo que provocó que se desbarrancara. A su llegada, los cuerpos de auxilio confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente.