Muere motociclista tras tres días hospitalizado; cayó a canal de riego en Durango

Un hombre perdió la vida durante la tarde de este lunes 26 de octubre en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de permanecer tres días internado a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al caer junto con su motocicleta a un canal de riego, en las inmediaciones del poblado San José del Molino.

El fallecido fue identificado como Edwin Giovanny Gómez Medina, de 30 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Nuevo Durango II, de esta capital, y quien desde el pasado viernes 23 de octubre recibía atención médica especializada debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:30 horas del viernes, cuando personas que transitaban por las inmediaciones del poblado San José del Molino observaron a un motociclista lesionado dentro de un canal de riego, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes localizaron al hombre dentro del canal, mientras que varios metros más adelante se encontraba una motocicleta de la marca Italika, en colores negro y dorado. Tras brindarle los primeros auxilios, los paramédicos lo trasladaron al Hospital General 450, donde quedó internado debido a la gravedad de sus lesiones.

Aunque se desconocen las circunstancias exactas del accidente, una de las primeras versiones establece que el motociclista pudo haber perdido el control de la unidad, lo que habría provocado que derrapara y terminara dentro del canal de riego. Sin embargo, esta situación no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.Fue alrededor de las 18:00 horas de este lunes cuando personal del C5 notificó a las autoridades ministeriales sobre el fallecimiento de Edwin Giovanny.

Al hospital acudieron agentes investigadores y personal de Servicios Periciales, mientras que el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.