Muere mujer atropellada en la colonia División del Norte

Una mujer de entre 65 y 70 años de edad perdió la vida la tarde de este lunes, luego de ser atropellada y prensada contra la barda de una institución educativa por un vehículo que realizaba una maniobra en reversa, en la colonia División del Norte de la ciudad de Durango.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas sobre la calle Tierra y Libertad, donde, por causas que ya son investigadas por las autoridades, una unidad motriz que circulaba en reversa impactó a la víctima.

La mujer fue identificada de manera preliminar como Teresa, quien quedó prensada entre el vehículo y la pared de la escuela, sufriendo lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Al sitio acudieron corporaciones de auxilio y seguridad, cuyos integrantes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho, realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y deslindar las responsabilidades que correspondan por este hecho que cobró la vida de la adulta mayor.