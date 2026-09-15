Muere mujer de 65 años tras volcadura en la Durango-Parral

Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba volcara sobre la carretera Durango-Parral, en territorio del municipio de Hidalgo, Durango.

El accidente ocurrió la tarde de este martes 15 de septiembre, a la altura del kilómetro 272 de dicha vía de comunicación, donde automovilistas solicitaron el apoyo de las autoridades tras observar el vehículo siniestrado.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Villa Hidalgo, quienes localizaron un vehículo de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 2008, color guinda, que había salido de la carretera y terminado volcado.

En el interior del automóvil, específicamente en el asiento del copiloto, fue localizado el cuerpo de una mujer, quien posteriormente fue identificada como Rebeca Corral Ruiz, de 65 años de edad, con domicilio en la localidad de San Bernardo, Durango.

De acuerdo con lo señalado por un familiar, Rebeca viajaba junto con su esposo, Anastacio, de 70 años, procedentes de Gómez Palacio con destino a San Bernardo, cuando el hombre perdió el control del vehículo y sobrevino la volcadura. El conductor fue trasladado en una ambulancia de Villa Hidalgo al Hospital General de Santa María del Oro para recibir atención médica.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del hecho y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado para la práctica de la necropsia correspondiente, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.