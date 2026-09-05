Muere mujer de Guadalupe Victoria durante traslado al IMSS de Durango capital

Una mujer originaria del municipio de Guadalupe Victoria fue trasladada durante la noche del viernes a la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, llegó al lugar sin signos vitales.

La fallecida fue identificada como Leticia Villarreal Márquez, de 65 años de edad, quien tenía su domicilio en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria, Durango.

Fue aproximadamente a las 21:00 horas del viernes 4 de septiembre cuando se reportó su ingreso al área hospitalaria, luego de ser trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de aquella localidad.

Al ser recibida por el personal médico se confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que posteriormente se dio aviso a las autoridades para tomar conocimiento del fallecimiento.

Durante las diligencias, una hija de Leticia proporcionó información sobre los antecedentes médicos de su madre y explicó que desde tiempo atrás padecía hipertensión y diabetes.

Asimismo, señaló que recibía atención médica por dichos padecimientos en el IMSS, por lo que los primeros datos recabados apuntaron a que su fallecimiento estuvo relacionado con causas naturales.

Tras conocerse los antecedentes de salud de la mujer y no existir inicialmente indicios de algún hecho violento, el caso fue registrado como un fallecimiento por causas naturales.