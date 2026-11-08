Muere mujer en andador del fraccionamiento Huizache II; investigan las causas

Una mujer fue localizada sin vida la noche de este domingo 8 de noviembre, en un andador del fraccionamiento Huizache II, de la ciudad de Durango, donde inicialmente se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia debido a que se encontraba inconsciente.

La fallecida fue identificada como Liliana Angélica Pulido Mancinas, de 37 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Azcapotzalco. Su cuerpo quedó tendido sobre el andador Chalcas, a la altura del número 225, cerca de la avenida Tres Culturas, como referencia frente al establecimiento denominado Miches Ceviches.

Fue aproximadamente a las 21:05 horas cuando se recibió el reporte a través del sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública se trasladaron al sitio, donde ya se encontraban agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango y paramédicos de la Cruz Roja.

Durante la revisión, los socorristas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo no presentaba lesiones externas visibles, mientras que a un costado fue localizada una botella de cerveza, situación que quedó asentada en el reporte de las autoridades.

Personal de la Cruz Roja señaló de manera preliminar que el fallecimiento pudo haber sido consecuencia de una broncoaspiración; sin embargo, esta posibilidad deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente la causa de muerte.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias en el lugar y procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley que permita determinar las circunstancias del fallecimiento.