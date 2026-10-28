Muere mujer en el HG450 tras permanecer casi un mes internada por una caída

Una mujer perdió la vida en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde permanecía internada desde finales de septiembre, luego de haber sufrido lesiones a consecuencia de una caída de su propia altura, hecho que finalmente derivó en el reporte de su fallecimiento ante las autoridades.

La persona fallecida fue identificada como María Elba Martínez Sarillana, de 69 años de edad, quien había ingresado al mencionado nosocomio el pasado 30 de septiembre del presente año, para recibir atención médica por las lesiones que presentaba tras el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la mujer sufrió una caída de su propia altura, aunque no se precisaron las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni el lugar donde se encontraba al momento de resultar lesionada.

Desde su ingreso, María Elba permaneció bajo atención del personal médico del Hospital General 450; sin embargo, durante la mañana del martes 27 de octubre se confirmó su fallecimiento, luego de haber permanecido hospitalizada durante casi cuatro semanas.

El deceso fue notificado a las autoridades aproximadamente a las 09:45 horas, por lo que se dio aviso al personal correspondiente para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias relacionadas con la muerte de la paciente.

Hasta el momento no se ha informado sobre el tipo de lesiones que sufrió la mujer ni sobre la causa médica específica de su fallecimiento, por lo que será mediante los procedimientos correspondientes como se determine si el deceso estuvo directamente relacionado con las complicaciones derivadas de la caída.