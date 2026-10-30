Muere mujer tras sufrir una caída dentro de su vivienda en Domingo Arrieta

Una mujer perdió la vida la mañana del jueves 29 de octubre, luego de sufrir una caída al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Domingo Arrieta, de la ciudad de Durango, donde sus familiares solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia al percatarse de que aparentemente ya no presentaba signos vitales .

El hecho fue reportado aproximadamente a las 11:30 horas, desde una vivienda localizada en la calle General Francisco Arrieta, luego de que una familiar alertara a las autoridades sobre una mujer que había caído y se había golpeado la cabeza.

La persona fallecida fue identificada como Matilde Ávila, de 58 años de edad, quien tenía su domicilio en la mencionada vialidad y quien, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, padecía enfermedades crónicas .

Fue su cuñada quien realizó el llamado al número de emergencias 911, al señalar que Matilde había sufrido una caída dentro de la vivienda y que, al intentar auxiliarla, aparentemente ya no tenía pulso, situación que generó preocupación entre sus familiares.

Al lugar acudió personal de emergencias para realizar la valoración correspondiente; sin embargo, al revisar a la mujer se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades para el seguimiento del fallecimiento.

Posteriormente, su hija, Ana Karen, informó que su madre padecía diabetes e hipertensión arterial, enfermedades por las cuales recibía atención médica en el Hospital General 450 .