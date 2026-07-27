Muere niña de 11 años tras presentar dolor abdominal; investigan posible omisión médica en Durango

Una familia duranguense enfrenta una tragedia que ahora deberá ser esclarecida por las autoridades, luego de que una menor perdiera la vida pocas horas después de haber recibido atención por un malestar que, inicialmente, no parecía representar un riesgo grave.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes en un domicilio de la calle Solar, en el fraccionamiento Milenio 450, donde una niña de 11 años, identificada como Alexa, perdió el conocimiento mientras se encontraba acompañada por sus familiares.

La menor comenzó a sentirse mal durante el domingo, por lo que sus familiares decidieron trasladarla al Centro de Salud número 1 para que fuera valorada.

De acuerdo con la información proporcionada de manera preliminar por la familia, después de la consulta le fueron recetados paracetamol y omeprazol, medicamentos utilizados para tratar el dolor y reducir la producción de ácido en el estómago, respectivamente.

Los familiares señalaron que la niña regresó a su domicilio y que, presuntamente, no fue canalizada con algún especialista ni sometida a estudios complementarios. No obstante, estos señalamientos deberán ser corroborados por las autoridades mediante la revisión del expediente y la atención que recibió.

Familiares intentaron reanimarla

Durante la noche del lunes, mientras se encontraba en una vivienda de la calle Solar, la menor perdió el conocimiento repentinamente.

Sus familiares solicitaron ayuda mediante el número de emergencias 911 y, mientras llegaban los cuerpos de auxilio, realizaron maniobras de reanimación siguiendo las indicaciones proporcionadas vía telefónica.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar; sin embargo, al revisar a la menor confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que no era posible hacer algo para salvarla.

Elementos de la Policía Estatal arribaron como primeros respondientes y mantuvieron bajo resguardo el domicilio, en espera del personal de la Fiscalía General del Estado de Durango y del agente del Ministerio Público.

Necropsia determinará la causa de muerte

Aunque en el lugar se mencionó de forma preliminar la posibilidad de que la niña hubiera presentado una apendicitis aguda, esta versión no ha sido confirmada y serán los estudios forenses los que permitan establecer la causa exacta del fallecimiento.

El cuerpo de Alexa deberá ser trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y poder determinar si el padecimiento que tenía está relacionado con su muerte. Corresponderá a la Fiscalía establecer si la atención fue adecuada o si existe alguna responsabilidad.