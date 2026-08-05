Muere niño de 10 años mientras jugaba futbol en unidad deportiva de Durango

Un niño de 10 años de edad perdió la vida la tarde de este miércoles mientras jugaba futbol en una unidad deportiva de la colonia Masié, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba jugando cuando repentinamente cayó inconsciente, por lo que testigos solicitaron auxilio mediante el número de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos del Servicio Estatal de Emergencias Médicas, quienes valoraron al niño; sin embargo, ya no pudieron encontrarle signos vitales.

Ante el fallecimiento, la zona quedó bajo resguardo y se solicitó la presencia del gabinete de investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, integrado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos, peritos y el agente del Ministerio Público.

Luego de realizar las diligencias correspondientes, se ordenaría el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinará la causa del fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce si el menor padecía alguna condición médica previa. Las autoridades serán las encargadas de esclarecer qué provocó que perdiera el conocimiento mientras realizaba actividad física.