Muere niño de 8 años durante traslado por posible picadura de alacrán en Pueblo Nuevo

Un niño de ocho años de edad murió durante la madrugada del domingo, cuando era trasladado desde la comunidad de Revolcaderos hacia El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo , para recibir atención médica luego de presentar un cuadro de síntomas de picadura de alacrán.

De acuerdo con las versiones preliminares, alrededor de las 03:30 horas el menor, identificado como Maximiliano, despertó quejándose de dolor en la garganta y posteriormente en la lengua . También comenzó a presentar salivación abundante, por lo que su familia decidió administrarle una pastilla que, según su madre, había sido proporcionada previamente por una brigada antialacránica.

Debido a que en Revolcaderos no cuentan con servicio médico, la familia inició el traslado hacia El Salto. Al llegar a la clínica del IMSS de la comunidad, señalaron que no lograron recibir atención, por lo que continuaron su camino y solicitaron apoyo a través del 911.

Una unidad de la Cruz Roja los encontró en el trayecto, en las inmediaciones de El Salto, y los paramédicos proporcionaron los primeros auxilios al menor; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente y realizó el traslado del cuerpo a la ciudad de Durango para la práctica de la necropsia de ley.