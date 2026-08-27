Muere niño de cuatro años tras ser atropellado en carretera de Pueblo Nuevo

Un niño de cuatro años murió luego de ser atropellado mientras se encontraba sobre la carretera San Miguel de Cruces, en el tramo comprendido entre Coyotes y Carboneras, en el municipio de Pueblo Nuevo.

El infante fue trasladado aún con vida a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el reporte extraoficial, el accidente ocurrió la tarde de este miércoles. El menor se encontraba con su abuelo, quien realizaba trabajos de reparación de baches en la carretera, cuando fue impactado por un automóvil y proyectado aproximadamente 15 metros sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron al menor al IMSS de El Salto, donde personal médico realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, no respondió y se confirmó su fallecimiento. El reporte médico señaló como lesiones traumatismo craneoencefálico severo, fracturas de cuello, cráneo y fémur, además de trauma cerrado de tórax y abdomen.

El conductor del automóvil involucrado, un Ford, línea Taurus, modelo 1999, quedó bajo resguardo en los separos municipales de El Salto, mientras que Servicios Periciales realizó el traslado del cuerpo a la ciudad de Durango para la necropsia de ley. El Agente Ministerio Público adscrito a Pueblo Nuevo tomó conocimiento del caso y determinará la situación jurídica del conductor.