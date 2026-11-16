El boxeo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Óscar 'Patroncito' Cortez, joven pugilista sonorense que murió a los 20 años de edad. La noticia fue confirmada por integrantes de su equipo de trabajo, promotores y personas cercanas al campeón ligero, aunque hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su muerte.

Originario de Hermosillo y criado en Nogales, Sonora, Cortez era considerado una de las principales promesas del pugilismo regional. Su desarrollo deportivo estuvo ligado al Caballero’s Team, encabezado por el entrenador Alfredo Caballero.

Joven promesa del pugilismo

A pesar de su juventud, Cortez construyó una trayectoria destacada en el profesionalismo. El sonorense cerró su carrera sin derrota, credenciales que lo colocaban entre las promesas más importantes del boxeo en la región.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó el 21 de febrero de 2026, cuando derrotó por decisión a Luis 'Sismo' Corona en el Palenque de la Expogan y conquistó el campeonato ligero de Fecombox.

Rinden tributo

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del boxeo expresaron condolencias. Entre ellas estuvieron Alfredo Caballero, el promotor Rafael Soto y el campeón mundial Sergio 'Yoreme' Mendoza, quienes destacaron tanto sus cualidades deportivas como humanas.

La muerte de ‘Patroncito’ Cortez deja inconclusa una carrera que apenas comenzaba a consolidarse. Su partida representa una sensible pérdida para el boxeo sonorense y para un deporte que veía en él a uno de sus jóvenes talentos con mayor proyección.