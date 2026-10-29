Muere Patrick Stewart, el legendario Capitán Picard de 'Star Trek' y Xavier en 'X-Men'

El mundo del espectáculo despide a Patrick Stewart, reconocido actor británico que alcanzó la fama internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en “Star Trek: The Next Generation” y al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica “X-Men”.

Aunque la noticia se reveló este jueves, el intérprete falleció el miércoles por la noche en su casa de Los Ángeles, a los 86 años, tras enfrentar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, de acuerdo con el comunicado difundido por sus representantes.

Con una trayectoria de más de seis décadas, Stewart construyó una carrera que transitó del teatro clásico a algunas de las franquicias más exitosas de la cultura popular. Su formación shakespeariana y su trabajo con la Royal Shakespeare Company lo consolidaron como un actor de prestigio antes de convertirse, a los 47 años, en el rostro de Jean-Luc Picard, personaje al que dio vida durante siete temporadas y al que regresó en películas y en la serie “Star Trek: Picard”. Posteriormente, conquistó a nuevas generaciones como el profesor Charles Xavier, líder de los X-Men, papel que interpretó desde el año 2000.

Nacido en Mirfield, Inglaterra, Stewart recibió el título de caballero en 2010 por sus contribuciones a las artes dramáticas. Más allá de sus personajes, también fue reconocido por su trabajo teatral y por hablar públicamente sobre la violencia doméstica que presenció durante su infancia, experiencia que lo llevó a respaldar iniciativas de apoyo a las víctimas.

Su fallecimiento deja un legado que une la tradición escénica británica con la historia de la ciencia ficción y el cine de superhéroes.