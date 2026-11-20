El actor mexicano Roberto Ruiz Meléndez, conocido artísticamente como Roberto Ruy, murió este viernes 20 de noviembre a los 78 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

A través de un comunicado, la ANDI informó sobre la muerte de su socio y dedicó un mensaje a sus seres queridos.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Roberto Ruy. La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias".

Por su parte, la ANDA señaló que el actor también era socio honorario de su sindicato y publicó el mensaje: "Descanse en paz".

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

¿Quién fue Roberto Ruy?

Roberto Ruy participó en distintas producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera. Entre las telenovelas en las que trabajó se encuentran "Clase 406", "Vivan los niños", "Carita de Ángel" y "Esmeralda".

En "Rubí" compartió créditos con Bárbara Mori y Sebastián Rulli, donde interpretó a Don Napoleón. También tuvo participaciones en programas como "Mujer, casos de la vida real".