Muere senderista de El Salvador en zona serrana de Durango; movilizan a rescatistas

Un hombre originario de El Salvador perdió la vida mientras realizaba senderismo en una zona de difícil acceso, ubicada en las inmediaciones del Mirador Ventanas, por la carretera a La Flor, en el municipio de Durango, situación que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal especializado en rescate vertical.

Los hechos se registraron este domingo 25 de octubre, cuando se recibió un reporte sobre una persona que aparentemente había sufrido una emergencia médica en una zona montañosa, a la que únicamente se podía acceder por caminos de terracería y senderos.

De acuerdo con la información recabada, el hombre realizaba una caminata acompañado de una mujer, cuando comenzó a presentar cansancio, por lo que decidió detenerse; sin embargo, momentos después se desvaneció y ya no logró reincorporarse.

Ante esta situación, su acompañante buscó la manera de solicitar auxilio, por lo que tuvo que desplazarse hasta un punto elevado donde consiguió señal telefónica para comunicarse con los servicios de emergencia y proporcionar información sobre lo ocurrido.

Inicialmente, las corporaciones recibieron datos imprecisos que señalaban la existencia de personas lesionadas y la posibilidad de que una de ellas hubiera fallecido. Posteriormente, ante el reporte del deceso, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado de Durango y del Agente del Ministerio Público, a fin de realizar las diligencias correspondientes.

Debido a las complicadas condiciones del terreno, se activó al Escuadrón Especializado de Rescate Vertical de la Dirección Municipal de Protección Civil, cuyos elementos quedaron a cargo de las maniobras para recuperar y extraer el cuerpo, una vez obtenida la autorización ministerial. Será mediante los estudios correspondientes como se determine la causa del fallecimiento del ciudadano extranjero.