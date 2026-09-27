Muere trabajador arrollado por una pipa mientras realizaba labores en Cuencamé

Un trabajador de 23 años murió luego de ser arrollado por un camión tipo pipa mientras realizaba labores sobre el libramiento nuevo Cuencamé-Río Grande.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas del sábado, a la altura del kilómetro 2+600. De acuerdo con el reporte, Brandon Jared Ramírez Jáuregui se encontraba realizando mediciones sobre el pavimento que estaba siendo reparado cuando fue impactado por la pipa.

El conductor de la unidad, David, de 25 años, manifestó que no se percató de que su compañero se encontraba realizando dichas labores y lo arrolló de manera accidental. El trabajador murió en el lugar.

El conductor quedó detenido por la Policía Municipal de Cuencamé, mientras el Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía en Lerdo para las diligencias correspondientes.