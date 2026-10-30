Muere trabajador tras caerle un tronco encima mientras laboraba en empresa maderera de Canatlán

Un trabajador perdió la vida luego de sufrir un accidente laboral en una empresa dedicada al manejo de madera, en el municipio de Canatlán, Durango, donde un tronco le cayó encima mientras realizaba sus actividades, por lo que sus compañeros intentaron trasladarlo a recibir atención médica; sin embargo, falleció durante el trayecto.

El hecho se registró la tarde del jueves 29 de octubre, cuando personal de Seguridad Pública recibió un reporte, aproximadamente a las 13:30 horas, sobre una persona que se encontraba inconsciente a bordo de una camioneta, sobre la carretera federal Canatlán-Nuevo Ideal, a la altura del poblado El Pozole.

El fallecido fue identificado como José Trinidad Cruz Campos, de 36 años de edad, quien laboraba en la empresa trocera denominada Nevamex, donde se encontraba acompañado de varios trabajadores al momento de registrarse el accidente que finalmente le costó la vida.

De acuerdo con la declaración de su madre, uno de los compañeros de su hijo acudió para informarle que José Trinidad había sufrido un accidente, luego de que un tronco de madera le cayera encima mientras se encontraba trabajando.

Al acudir para conocer lo sucedido, la mujer encontró que su hijo ya había sido colocado en una camioneta de la marca Ford, línea F-150, de color blanco, con cabina y media, en la cual pretendían trasladarlo a un hospital, debido a que todavía se encontraba consciente y requería atención médica urgente.

Sin embargo, cuando circulaban por la carretera federal Canatlán-Nuevo Ideal, a la altura de la localidad El Pozole, sus acompañantes se percataron de que José Trinidad había dejado de responder y aparentemente ya no presentaba signos vitales, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el trabajador había fallecido.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió para tomar conocimiento del deceso y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la finalidad de establecer la causa precisa de la muerte, mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral.