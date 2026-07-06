Muere un hombre en choque de tráiler de Bio Pappel contra camión, en la Durango-Gómez Palacio

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lune s tras un accidente entre dos vehículos de carga, registrado sobre la autopista Durango-Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 27, cerca del acceso al rancho Chapultepec.

El reporte fue recibido alrededor de las 04:00 horas por el Centro de Coordinación C5, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos especializados en hechos de tránsito, al agente del Ministerio Público y a personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Al arribar al lugar, las autoridades localizaron sobre la carpeta asfáltica el cuerpo sin vida de un hombre, identificado mediante una credencial del Instituto Nacional Electoral como José Antonio Ceniceros Jaques, de 52 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Rincón de los Nogales, en Torreón, Coahuila.

En la escena también fueron ubicados los dos vehículos involucrados. El primero correspondía a un tractocamión de la marca Kenworth que transportaba papel para reciclaje, con placas del estado de Durango y razón social Bio Pappel, conducido por Enrique Gilberto, de 40 años de edad. El segundo era un camión de la marca Volkswagen de color blanco con placas de Jalisco, dedicado al transporte de abarrotes y conducido por Edgar, de 46 años.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando el camión Volkswagen se impactó contra la parte trasera del tractocamión que circulaba sobre la autopista. Ambos conductores proporcionaron su versión de los hechos a las autoridades ministeriales.

Según el testimonio del operador del vehículo de carga que transportaba abarrotes, no logró advertir oportunamente la presencia del tractocamión, por lo que terminó colisionando contra la parte posterior de la unidad. Será mediante los peritajes especializados como se determine la mecánica del accidente y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente y continuará con las diligencias para esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente sobre una de las principales vías de comunicación del estado.