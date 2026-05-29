Muere un hombre mientras reparaba la suspensión de tráiler en Lerdo; bolsa de aire le explotó

Un trabajador perdió la vida la mañana de este jueves en el municipio de Lerdo, luego de sufrir un accidente laboral mientras realizaba reparaciones mecánicas en un tractocamión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas, cuando el hombre se encontraba laborando debajo de una plataforma, perteneciente a un vehículo de carga, en dicha demarcación lagunera.

El hoy occiso fue identificado como José Emilio Reyes Nájera, de 50 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia San Isidro de Lerdo, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador realizaba maniobras de reparación en una bolsa de aire correspondiente al sistema de suspensión de un tractocamión de la marca International, línea 9200, color blanco y modelo 2011.

Presuntamente, durante las labores mecánicas, la bolsa de aire se infló de manera repentina y detonó, provocando que algunas de sus piezas impactaran violentamente contra el cuerpo del trabajador.

Compañeros que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato apoyo a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al arribar los paramédicos, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Según el informe preliminar, el cuerpo presentaba un traumatismo craneoencefálico derivado del fuerte impacto sufrido durante el percance.

La información sobre lo sucedido fue proporcionada inicialmente por Néstor, compañero de trabajo del fallecido, quien explicó cómo ocurrieron los hechos.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras las autoridades integran el expediente correspondiente sobre este accidente laboral registrado en Lerdo.