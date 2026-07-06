Mueren 4 personas y 7 quedan lesionadas tras volcadura de una camioneta en Pánuco de Coronado

Una volcadura registrada la noche del domingo sobre la carretera Francisco I. Madero–San Juan del Río dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y siete más lesionadas, en hechos ocurridos a la altura del kilómetro 49, cerca del entronque al poblado General Ignacio Zaragoza, en el municipio de Pánuco de Coronado.

El accidente fue reportado poco antes de las 23:00 horas al sistema de emergencias, luego de que automovilistas informaran que una camioneta había caído a un arroyo debajo de un puente. Al sitio acudieron corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y personal de auxilio para atender la emergencia.

Al arribar, las autoridades localizaron una camioneta de la marca Chevrolet, línea Suburban, modelo 1995, color azul, con placas de circulación del estado de Durango, completamente volcada fuera de la carpeta asfáltica. En la unidad viajaban 11 personas.

En el lugar fueron confirmados los fallecimientos del conductor, Juan Carlos Jáquez Luna, de 53 años de edad; María Eziquia Luna Correa, de 73 años; Juana Solís Hernández, de quien no se proporcionaron más datos, y Jennifer Luna Solís, quienes perdieron la vida a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.

Los siete ocupantes que sobrevivieron resultaron con diversas lesiones y recibieron atención por parte de paramédicos. Se trata de Elian Aldaco Luna, de 18 años; RAL, de 9; IAL, de 14; Brenda Monsiváis Ávalos, de 34; DLM, de 15; NLM, de 13, y Julia Verónica Jáquez Luna.

De acuerdo con la información oficial, todos los lesionados tienen su domicilio en la localidad de Ignacio Zaragoza, perteneciente al municipio de Pánuco de Coronado. Inicialmente, fueron trasladados al Hospital Integral de Francisco I. Madero y posteriormente serían canalizados al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena, así como el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con precisión las causas que originaron la volcadura. De manera preliminar se conoció que todos regresaban a su domicilio después de presenciar el juego de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, se cree que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.