Mueren dos hombres tras estrellarse contra muro de contención en la libre Durango-Mazatlán

Un accidente registrado durante la mañana del lunes en la carretera libre Durango-Mazatlán dejó como saldo dos hombres sin vida, luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra un muro de contención, en el municipio de Pueblo Nuevo.

El reporte se recibió aproximadamente a las 06:30 horas del 7 de septiembre, cuando una persona que circulaba por la zona alertó al número de emergencias 911 sobre una camioneta aparentemente volcada en las inmediaciones del poblado Arroyo del Agua.

Debido a la intensa neblina que se registraba en ese momento, el reportante señaló que no podía observar con claridad las condiciones del vehículo. Autoridades y cuerpos de emergencia se trasladaron al tramo señalado para verificar la situación.

Al llegar encontraron una camioneta de la marca Jeep, línea Grand Cherokee, color negro, modelo 1999 y sin placas de circulación, sobre la cinta asfáltica, aproximadamente a la altura del kilómetro 107 de la carretera libre Durango-Mazatlán.

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que se encontraba entre los primeros respondientes, confirmó que la unidad se había impactado contra el muro de contención que divide la carretera. En el interior quedaron atrapados dos ocupantes, quienes ya no presentaban signos vitales.

Uno de los fallecidos fue identificado como Héctor Navarro Molina, de aproximadamente 35 años de edad y con domicilio en la localidad Chavarría Nuevo, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo.

La segunda víctima era un joven de entre 15 y 20 años de edad, aproximadamente, cuya identidad no había sido establecida al momento de las diligencias. En el sitio trabajaron diferentes corporaciones para resguardar la zona y permitir las labores correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos para recuperar los cuerpos, estos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), en la ciudad de Durango, para la práctica de las necropsias de ley. Las autoridades realizarán las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron el accidente.