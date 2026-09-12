Mueren dos hombres tras volcadura en Mezquital; víctimas ya fueron identificadas

Las autoridades lograron identificar a los dos hombres que perdieron la vida tras la volcadura de una camioneta ocurrida en la carretera que comunica la cabecera municipal de Mezquital con la localidad Charcos.

Las víctimas fueron identificadas como Yoel Caldera Aguilar, de 22 años de edad, y Clemente Soto Caldera, de 40 años, este último con domicilio en la localidad Mesa del Venado, perteneciente al municipio de Mezquital.

El accidente fue reportado alrededor de las 09:30 horas del viernes 11 de septiembre, a la altura del kilómetro uno de dicha carretera, aproximadamente 100 metros después de la primera curva a la salida de la cabecera municipal.

En el lugar, las autoridades encontraron volcada una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, color negro. A un costado de la unidad fue localizado el cuerpo de Yoel, mientras que aproximadamente 30 metros más adelante se encontraba la segunda víctima.

Inicialmente, Clemente permaneció sin identificar; sin embargo, entre sus pertenencias fue localizada una credencial del Instituto Nacional Electoral cuya fotografía y datos coincidían con sus características, lo que permitió establecer su identidad.

El padre de Yoel declaró que alrededor de las 20:00 horas del jueves había visto a su hijo paseando en dicha camioneta por la plaza principal de Mezquital acompañado por otro hombre. A la mañana siguiente, un conocido le comentó que durante la madrugada había escuchado un fuerte golpe en la salida hacia Charcos, por lo que acudió al sitio y encontró accidentado el vehículo de su hijo.

Debido a las condiciones del terreno, las maniobras para recuperar uno de los cuerpos fueron complicadas y requirieron el apoyo de Protección Civil. Finalmente, ambos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango para la práctica de las necropsias de ley y determinar oficialmente las causas de sus fallecimientos.