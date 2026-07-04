Mueren dos jóvenes motociclistas tras chocar contra autobús en camino a La Ferrería

Dos personas perdieron la vida la noche de este sábado luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra un camión de pasajeros, sobre la carretera que comunica a Sebastián Lerdo de Tejada con el poblado 15 de Septiembre, en la ciudad de Durango.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:00 horas, a la altura del fraccionamiento Conjunto Habitacional Las Villas, donde elementos de la Policía Municipal fueron alertados por el sistema C5 sobre un hecho vial con personas lesionadas.

Al llegar al lugar, las autoridades localizaron una motocicleta marca Italika, línea FT200 TS, en colores negro y amarillo, así como un camión de pasajeros marca Internacional, color verde, identificado con el número económico 124.

Paramédicos que acudieron a la escena realizaron la valoración de los dos ocupantes de la motocicleta; sin embargo, confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

Víctimas aún no han sido identificadas

De manera preliminar, se informó que las víctimas eran dos personas del sexo masculino, cuyas edades fueron estimadas entre los 14 y 20 años. Hasta el momento, las autoridades permanecen en espera de su identificación oficial.

El conductor del camión fue identificado como José Luis, de 32 años de edad, quien permaneció en el lugar tras el accidente. De acuerdo con su versión inicial, circulaba con dirección a Santiago Bayacora cuando la motocicleta, que transitaba en sentido contrario, presuntamente invadió su carril, por lo que no tuvo oportunidad de evitar el impacto.

La unidad de pasajeros se encontraba en servicio al momento del accidente.

Peritaje determinará cómo ocurrió el accidente

Elementos de la Policía Vial especializados en hechos de tránsito quedaron a cargo del peritaje correspondiente, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al sitio para procesar la escena y ordenar el levantamiento de los cuerpos.

Será a través de los dictámenes periciales que se establezca con precisión la mecánica del accidente, así como las posibles responsabilidades derivadas de este hecho vial.

Por orden del Agente del Ministerio Público, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y su identificación formal.