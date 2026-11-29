Un hombre y una mujer perdieron la vida durante la noche de este sábado, tras registrarse un accidente entre una motocicleta y una camioneta en el municipio de Vicente Guerrero, Durango.

El percance ocurrió sobre la carretera que comunica la cabecera municipal de Vicente Guerrero con la localidad de San Francisco Javier.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucradas una camioneta de color azul y una motocicleta de la marca Vento, línea Cyclone, modelo 2021.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Vicente Guerrero, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a las dos personas involucradas en el percance.

Al realizar la valoración, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que tanto el hombre como la mujer carecían de signos vitales; el varón presentaba lesiones de consideración, entre ellas la amputación traumática del pie derecho.

Elementos de Seguridad Pública Municipal dieron aviso a la Fiscalía General del Estado de Durango, por lo que personal de la Policía Investigadora del Delito y el agente del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

El representante social solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales para el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos correspondientes, toda vez que ambas víctimas permanecían sin identificar.